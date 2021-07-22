وزير الداخلية ومحافظ شبوة يتفقدان سير العمل في عدد من الوحدات الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومحافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، عدد من الوحدات الأمنية بالمحافظة.



واطلعا خلال زيارتهم لإدارة الأمن العام والشرطة بالمحافظة ومقر قيادة قوات أمن الدوريات والطرق، وفرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة ومعسكر الشهداء، على سير العمل وخطط الانتشار الأمني.

وشددا على أهمية الانضباط الوظيفي للوحدات الأمنية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وفي سياق متصل تفقد وزير الداخلية ومحافظ شبوة مصلحة الاصلاح والتأهيل بالمحافظة وناقشا مع مدير السجن المركزي النقيب صالح الدحبول سير اوضاع السجناء والأحكام المنظورة في النيابات والمحاكم.

وأكد وزير الداخلية ومحافظ شبوة على أهمية تفعيل برنامج تأهيل وتشغيل السجناء مهنياً لتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.