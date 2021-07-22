نائب الرئيس يهنئ المقاتلين الأبطال بحلول عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

أجرى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، امس، اتصالين هاتفيين بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، للإطلاع على المستجدات الميدانية والاطمئنان على أحوال المقاتلين الأبطال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وحمّل نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصالين، وزير الدفاع ورئيس الأركان نقل تحاياه وتهانيه للضباط وصف ضباط وجنود الجيش الأبطال ورفاقهم رجال المقاومة الشعبية وأحرار اليمن، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على أبناء شعبنا وقد تحقق النصر والأمن والاستقرار.

وحيا نائب الرئيس، البطولات الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش البواسل مسنودين برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما حققوه من انجازات ميدانية كبيرة في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء، باذلين دماءهم الزكية رخيصة في سبيل الوطن والدفاع عن مكتسباته.

من جانبهما، رفعا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان تهانيهما وتهاني القوات المسلحة ومنتسبيها وكل المقاتلين البواسل للقيادة السياسية بعيد الأضحى المبارك، مؤكدين بأن القوات المسلحة ومعها كل الأحرار ماضية في مهامها العسكرية الوطنية حتى يتم تحقيق النصر ودحر المليشيات الحوثية الإيرانية وإفشال مخططاتها الإرهابية.