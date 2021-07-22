رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة أحمد علي باعبيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، برقية عزاء ومواساة، بوفاة الأديب أحمد علي باعبيد، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء الوطني في مختلف المجالات الثقافية والإدارية والجمركية، والمناصب والمهام التي تولاها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية.



وقال البركاني في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد طارق ولكافة إخوانه وأفراد ال باعبيد" كنت أتابع باستمرار سيرته العطرة وأداءه المتميز وأتذوق ما يصلني من شعره ونثره، فقد أثرى بفاعلية الحياة الثقافية والأدبية بإسهاماته المتعددة، وأعلم كثيرا عن عصاميته وزهده في الحياة فقد كان رحمه الله نموذجا للأخلاق الرفيعة والقيم النبيلة".

وعبر البركاني، عن أصدق التعازي والمواساة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.