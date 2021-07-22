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عاجل.. كبار قادة الجيش الإماراتي يزورون القوات المشاركة بـ"عاصفة الحزم"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

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أجرى عدد من كبار قادة الجيش الإماراتي، الخميس، زيارة للقوة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" ضمن التحالف العربي الذي تقوده .

 

وقام كل من اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية واللواء الركن طيار سعيد آل علي قائد الطيران المشترك واللواء الركن خليفة الهاملي قائد قوة الاحتياط بزيارات لقوات الواجب العاملة ضمن التحالف العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وتبادل قادة القوات المسلحة مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الإماراتية التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحي المبارك، سائلين الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.

 

ونقل قادة القوات المسلحة تهاني القيادة الإماراتية الرشيدة وتمنياتها لقوات الواجب التوفيق والسداد في مهامهم وواجباتهم.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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