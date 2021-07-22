حضرموت.. السيول تغلق الطريق الرابط بين مدينتي المكلا وسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

تسببت سيول الأمطار في إغلاق طريق الرابط بين مدينتي المكلا وسيئون في محافظة حضرموت.



وقالت مصادر محلية، إن السيول تسببت بمحاصرة عائلة في مديرية القطن، حيث تدخل الأهالي لإنقاذها دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر مصدر في أرصاد حضرموت، أنه من المتوقع استمرار تأثير حالة عدم استقرار في الغلاف الجوي على أجزاء واسعة من محافظة حضرموت.

كما نبّه المواطنين إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وتجنب السفر أثناء هطل الأمطار؛ نتيجة الانعدام التدريجي في مستوى الرؤية الأفقية ونزول السيول المفاجئة، والابتعاد عن البيوت المتهالكة القديمة والقريبة من مجاري الأودية .

وكان المركزان الأوروبي والأمريكي للرصد الجوي قد توقعا هطل أمطار غزيرة في اليمن، جراء تأثرها بمنخفض جوي