شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن وفاة الشاعر والاقتصادي اليمني أحمد باعبيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أعلن اليوم في العاصمة صنعاء عن وفاة الاديب والمفكر الاقتصادي اليمني احمد علي باعبيد عن عمر ناهز 70 عاما.



وبحسب مصادر مقربة، سينقل باعبيد إلى مدينة الحديدة ليوارى جثمانه الثرى في المدينة الساحلية التي نشأ، ونجح فيها.

وعمل باعبيد في السابق رئيسا لمصلحة الجمارك، ومؤسسة الموانئ، حيث وصفه اتحاد الغرف بأنه احد مؤسسي النظام الجمركي محليا وعربيا، بينما نعاه اتحاد ادباء الحديدة بوصفه اديبا وشاعرا كبيرا "اثرى الساحة الادبية، بابداعاته و اهتماماته الثقافية".