شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 6 مواطنين جراء اشتباكات بين عصابات مسلحة في بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

لقي مواطنان اثنان مصرعهما وأصيب آخرون جراء اشتباكات بين عصابات مسلحه، اليوم، وسط سوق شعبي في مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.



وذكرت مصادر اشتباكات عنيفة اندلعت بين عصابات مسلحه اختلفوا على الإتاوات، في السوق الجديد لبيع القات وسط مدينة الخوخة.

ووفق المصادر، أسفرت الاشتباكات بين العصابتين عن مقتل اثنين من المواطنين وإصابة أربعة آخرين، ونقلهم إلى المستشفى الميداني في المدينة.