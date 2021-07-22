"المشتركة" تفشل محاولة تسلل حوثية في قطاع كيلو 16 بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

افشلت القوات المشتركة، الساعات الماضية، من مساء الاربعاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الارهابية، في قطاع كليو 16 شرق مدينة الحديدة، (غربي اليمن).



وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة ان وحدة الاستطلاع التابعة لهم رصدت تحركات مشبوهة لمليشيا الحوثي الارهابية، ومحاولتها التسلل تجاه الخطوط الأمامية التي تتمركز فيها قواتهم.

القوات المشتركة وهي إذ ترصد تلك التحركات وجّهت نحوها ضربات مركزة حققت إصابات مباشرة واوقعت بين أوساطها عدد من القتلى والجرحى.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة على احباط محاولة تسلل مماثلة في قطاع الجاح انتهت بتكبدها المليشيا خسائر مادية وبشرية.

ومع تضاعف خسائر المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا في مختلف جبهات البلاد، تسعى إلى تحقيق أي تقدم ميداني لترميم صفوف عناصرها التي تشهد تصدعا كبيرا.