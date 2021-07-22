نائب الرئيس يعزي في وفاة أحمد باعبيد ومحمد قمصيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة أحمد علي باعبيد الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشار نائب الرئيس، إلى مناقب الفقيد الوطنية التي جسدها من خلال أعماله التي شغلها وإسهاماته في مختلف المواقع التي شغلها، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ عبود بن هبود بن قمصيت وأبناء المهرة جميعا وذلك في وفاة أخيه محمد بن هبود قمصيت.

وأشار نائب رئيس الجمهورية، في برقيته إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والمجتمعية.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.