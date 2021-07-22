انقطاع كلي لخدمة الانترنت عن مدينة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - انقطعت خدمة الانترنت عن محافظة مارب، الأربعاء، بشكل كلي دون معرفة الأسباب.



وقال سكان محليون، أن خدمة الانترنت انقطعت عن مدينة مأرب بشكل مفاجئ، ماتسبب بعزل المحافظة عن محيطها الخارجي.



وتعاني المحافظة من انقطاع متكرر للخدمة وضعفها في غالبية الأوقات دون وضع حلول للمشكلة المستمرة منذ سنوات.



ويؤكد مختصون أن تحكم مليشيا الحوثي بخدمة الاتصالات والانترنت وعجز الحكومة الشرعية عن وضع حل لذلك يضاعف من معاناة المواطنين ويهدد أعمال الكثير من الذين يعتمدون بشكل كلي في أعمالهم على خدمة الانترنت.

