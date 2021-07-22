شكرا لبحثكم عن خبر العمري يكشف لعدن تايم أسباب ومواعيد إغلاق مطار عدن جزئيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري أسباب ومواعيد إغلاق المطار جزئيا بدءا من يوم الإثنين القادم.

وقال العمري في تصريح خاص لعدن تايم أن أعمال صيانة طارئة لممر التدحرج Rnway في مدرج المطار ستدشن يوم الاثنين القادم 26 يوليو، وستستمر لمدة 20 يوم، أي حتى 15 أغسطس.

ونفى العمري إغلاق مطار عدن كليا كما يتداول، مؤكدا ان الإغلاق سيكون جزئيا بدءا من الساعة 8 مساءا وحتى 4 فجرا فقط.

وأوضح ان الرحلات الجوية مستمرة ومطار عدن مفتوح مادون ذلك التوقيت، مشيرا بأن الرحلات ستسير من والى مطار عدن خلال فترة الصيانة، من الساعة 5 فجرا وحتى 8 مساءا.

وأشار العمري أن الصيانة مهمة وطارئة، وستنفذها وزارة الأشغال العامة والطرق، بناءا على توصية رفعها مطار عدن الى الهيئة العامة للطيران والى وزارة النقل، والذين بدورهم رفعوها الى رئاسة الوزراء التي أقرت تنفيذ مشروع الصيانة والطارئة.