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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مهرجان قلعة القاهرة بمحافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021
دشن وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي افتتاح مهرجان قلعة القاهرة الرابع احتفاء بعيد الاضحى المبارك .
وخلال التدشين لفعاليات مهرجان قلعة القاهرة الرابع أشاد وكيل المحافظة بجهود مكتب الثقافة لتطبيع الحياة في المدينة، مثمنًا كل الجهود المبذولة في سبيل إظهار الصورة الأجمل لتعز الثقافة والجمال .
وتتضمن فعاليات المهرجان أغاني وأنشطة فنية مختلفة .