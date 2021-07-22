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تدشين مهرجان قلعة القاهرة بمحافظة تعز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مهرجان قلعة القاهرة بمحافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

دشن وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي افتتاح مهرجان قلعة القاهرة الرابع احتفاء بعيد الاضحى المبارك .

 

وخلال التدشين لفعاليات مهرجان قلعة القاهرة الرابع أشاد وكيل المحافظة بجهود مكتب الثقافة لتطبيع الحياة في المدينة، مثمنًا كل الجهود المبذولة في سبيل إظهار الصورة الأجمل لتعز الثقافة والجمال .

 

وتتضمن فعاليات المهرجان أغاني وأنشطة فنية مختلفة .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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