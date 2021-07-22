شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يثمن جهود الاجهزة الأمنية بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الجهود والانجازات التي حققتها الاجهزة الأمنية بمحافظة شبوة والتي ساهمت في تثبيت وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة والحفاظ على مؤسسات الدولة.



واكد الوزير حيدان خلال ترأسه، امس اجتماعاً موسعاً لمدراء الاجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، بحضور نائب مدير الأمن بالمحافظة العميد الركن أحمد لحول، أهمية الحفاظ على وحدة القيادات الأمنية والعسكرية والجيش وتناغمها مع السلطة المحلية بالمحافظة في تحقيق الأمن واستمرار عملية البناء والتنمية.

ونقل وزير الداخلية، لمدراء الأجهزة الأمنية، تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الاضحى المبارك..مستمعاً خلال الاجتماع من مدراء الأجهزة الأمنية إلى الصعوبات التي تواجه سير عملهم وسبل التغلب عليها.