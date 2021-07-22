شكرا لبحثكم عن خبر كشف مصير القائد الشبواني الذي تصدى للحوثيين في القنذع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عن مصير القائد احمد لشقم العولقي قائد كتيبة بمحور عتق بعد معارك مع الحوثيين.

وقالت المصادر ان تقدم الحوثيين صوب بيحان تسبب بمعارك مع قوات الشرعية ادت الى مقتل ٥ من شبوة واصابة ٦.

وأضافت المصادر ان من بين الجرحى القائد احمد لشقم العولقي قائد كتيبة بمحور عتق حيث ان اصابته متوسطة اسعف على اثرها للمستشفى.

وأكدت المصادر ان المعارك مستمرة وان قوات الجيش الوطني استطاعت صد المليشيات الحوثية في جبهة القنذع مجربتها على التراجع والهروب .

واختتمت المصادر قولها ان معارك جبهة القنذع المحاذية لبيحان شبوة تسببت في مقتل خمسة اشخاص هم :

علي محمد باعوضه

بن بخيت الباراسي العولقي

بن العريف الاحمدي العولقي

بن شلهم الطوسلي العولقي

ناصر الدولي العولقي

كما جرح القائداحمد لشقم العولقي وستة جرحى اخرين معه

واشتهر احمد لشقم بعد افشاله مهرجان جماهيري للانتقالي الجنوبي في مديرية نصاب بشبوة حيث صعد على المسرح وطرد انصار الانتقالي الجنوبي منه .

وكانت قوات الجيش الوطني قد دفعت بتعزيزات عسكرية لصد جماعة الحوثي ومنعها من السيطرة على عقبة القنذع المحاذية لبيحان شبوة .

و قال مصدر عسكري أن قوات الجيش دفعت بآليات وجنود باتجاه عقبة القنذع لصد جماعة الحوثي التي أسقطت جبهة ناطع بالبيضاء.