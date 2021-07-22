شكرا لبحثكم عن خبر تكبيرات النصر تملأ سماء البيضاء وانقلاب مسار المعركة رأسا على عقب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، مساء اليوم الأربعاء، من تنفيد عملية عسكرية نوعية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تغيير مسار المعركة، وحققت انتصارات متتالية في جبهة نعمان وناطع بالبيضاء.
وذكرت المصادر، أن قوات الجيش والمقاومة نفذت عملية التفاف ناجحة في منطقة الجريبات مديرية نعمان.
وتمكنت القوات الحكومية من إسقاط تبة "الطلعة" من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية، كما استعادوا عدة مواقع في مديرية ناطع.
وبحسب المصادر فإن تكبيرات النصر الآن تملأ سماء البيضاء، ويهتف أبطال الجيش والمقاومة بهتافات النصر من قمم وجبال مديريتي نعمان وناطع.
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