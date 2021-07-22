شكرا لبحثكم عن خبر ”العزكي” يتحدى رجل الدين ”العديني” و يشعل ”قاهرة تعز” بباقة أغاني عاطفية منوعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن رجل الدين المعروف الشيخ عبدالله أحمد العديني، هجوم واسع، على مهرجان قلعة القاهرة الرابع الذي نظمه مكتب الثقافة بمحافظة تعز.

وأبدى العديني في عشرات المنشورات على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليها " المشهد اليمني "، امتعاضه وغضبه من المهرجان.

واعتبر أن المهرجان يروج للسقوط الأخلاقي بتشجيعه للاختلاط والتبرج؛ حد تعبيره.

وفي تحدي للحرب وما قاله العديني واتباعه؛ أشعل النجم اليمني عمار العزكي، حفله الغنائي الذي أقيم في قلعة القاهرة، ضمن فعاليات مهرجان قلعة القاهرة الرابع، والذي يقيمه مكتب الثقافة بمحافظة تعز، بباقة أغاني عاطفية منوعة؛ وفقا لبلاغ تلقاه " المشهد اليمني ".

وذكر البلاغ بأن محبوب العرب قدم بعض من أغانيه ومنها "غني غني"، "تتر غربة البن" ، وباقة من الأغاني العاطفية والتراثية منها "قولي متى أشوفك" ، سمارة يا سمارة"، "مسكين يا ناس"، "ألا يا طير الأخضر" .

وأشعل العزكي، أولى حفلاته الغنائية الصيفية في تعز، في إطار ثلاث حفلات سيقدمها خلال فعاليات مهرجان قلعة القاهرة الرابع؛ حسب البلاغ.

ويأتي ذلك استمرارًا لرسالة الحياة والمحبة، ودعمًا لمرضى السرطان ومركز الأورام بتعز .

و اكتظ مدرج قلعة القاهرة في ثاني أيام المهرجان الفني الذي تستضيفه المدينة للمرة الرابعة، وسط الحرب والحصار.

وبدى مشهد الاحتفال زاهيا بكل الالوان، ونبشا في ذاكرة المدينة العريقة، حسبما كتب ناشطون، بينما كانت الأمواج تتمايل على إيقاع مقطوعات فنية بصوت الواعد عمار العزكي، ومصاحبة فرقتي الموسيقى والفلكلور التابعتين لمكتب الثقافة بالمحافظة.

وسيذهب نصف عائدات المهرجان، لصالح مرضى السرطان، في رسالة انسانية نالت اعجابا واسعا.