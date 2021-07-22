شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن توجيه ضربة موجعة للشرعية والتحالف وانكسار سريع للقوات الحكومية في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، إنها نفذت ضربة موجعة لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وزعم المتحدث باسم مليشيا الحوثي، محمد عبدالسلام، إن القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي تلقت ضربة موجعةفي البيضاء.

وقال إن القوات الحكومية دفعت بالكثير من المقاتلين إلى جبهات البيضاء، وزعم أن النتيجة كانت صادمة للشرعية من انكسارها السريع في البيضاء.

وأشار إلى أن الدعوات الدولية للسلام تأتي بسبب انكسار القوات الحكومية في البيضاء، متوعدا بعمليات عسكرية تسقط رهان التحالف والحكومة الشرعية في البيضاء.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد حققت تقدما جديدا في مديريتي ناطع ونعمان بالبيضاء، إلا أن القوات الحكومية تمكنت خلال الساعات الماضية من استعادة أغلب المواقع التي سيطرة عليها المليشيات، وسط استمرار المعارك وتقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.