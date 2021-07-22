شكرا لبحثكم عن خبر ” سلطان البركاني” يثير جدلاً واسعاً على وسائل التواصل بفيديو ”رقص”.. ونجله يعلق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار مقطع فيديو متداول لرئيس مجلس النواب الشرعي، الشيخ سلطان جدلاً كبيرا على وسائل التواصل الإجتماعي حيث ظهر فيه وهو ي في حفل ” عائلي ” .

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآراء مختلفة إذ اعتبر البعض ظهوره بهذه الطريقة وهو شخص يحمل منصباً رفيعاً في الشرعية استهتاراً بالمواطنين الذين يقتلون يومياً دون مبالاة ويعانون تبعات هذه الحرب الظالمة ، وليس مجرد مواطن من حقه أن يعيش حياته بالطريقة التي يحبها ، فيما اعتبر البعض مافعله البركاني أمراً طبيعياً خصوصاً وأن الرجل يحتفل مع عائلته .

وفي نفس السياق علق نجل الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب على المقطع المتداول لوالده ، بمنشور على حسابه في فيسبوك مبررا ظهور والده وهو يرقص بالقول :” ” إنه أمر محزن ومخزٍ بنفس الوقت أن يصل السقوط الأخلاقي بالبعض إلى الدخول بالخصائص الخاصة للناس والتجسس على أفراحهم وأتراحهم واتخاذها مادة للمكايدات وتصفية الحسابات السياسية”.

وأضاف البركاني “الفيديو الذي يتداولونه اليوم، حفل خاص بعيد ميلاد والدي أقمناه على هامش عرس إخواني مصعب وحسام في يوليو 2018 مباشرة حيث تجمع الأبناء والأحفاد في منزل الوالد من صغيرهم ابني سلطان إلى بقية الأبناء والأحفاد وأبناء الأخوات، وأحببنا أن نشعر والدنا باهتمامنا به، وأصررنا عليه أن يحتفل بعيد الميلاد قبل شهر من تاريخ ميلاده لنفرح قبل سفر من جاؤوا للمشاركة بالعرس من أبناء وأحفاد و أن يتصور معنا للذكرى التي لاتتكرر كثيراً في العمر لكونه لم يحتفل بعيد ميلاد في حياته”.

وأردف قائلًا “لكن النفوس التي أعماها الحقد اعتقدت خطأ أنها سددت هدفاً ضد والدي وهي في الواقع كشفت كم هي تافهة وصغيرة”، وفق تعبيره .