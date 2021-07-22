المنطقة الاولى تنقذ محاصرين من السيول بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تمكن الطيران العمودي التابع للمنطقة العسكرية الاولى، من انقاذ مواطنين حاصرتهم السيول في منطقة جسر مدودة بمديرية سيئون بمحافظة حضرموت .



واشار بلاغ للمنطقة العسكرية الاولى وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، الى أنه تم اجلاء شابين حاصرتهم مياه السيول الجارفة ظهر اليوم في جسر مدودة..لافتاً الى ان عملية الانقاذ جاءات عقب تلقي مركز القيادة والسيطرة بالمنطقة الاولى بلاغ مناشدة من غرفة العمليات المشتركة بالوادي والصحراء لانقاذ الشابين.

وناشدت المنطقة الاولى، المواطنين الى اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر والبعد عن اماكن مجاري السيول حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .