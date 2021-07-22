ناشر والشرجبي يطلعان على أوضاع العائدين من الهند والفرق العاملة بالمحجر الصحي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء، رئيس اللجنة الإشرافية لإجلاء وإعادة المواطنين اليمنيين العالقين في الهند عزيز ناشر، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، امس، على أوضاع مقر حجر المواطنين العائدين من الهند في أحد فنادق العاصمة المؤقتة عدن.



وتعرف ناشر والشرجبي، على أحوال العائدين العالقين بسبب كورونا في الهند، ومستوى الخدمات والرعاية المختلفة المقدمة لهم من الفرق الطبية والفرق الإشرافية الأخرى التابعة للأمانة العامة لرئاسة الوزراء والحماية الأمنية للمحجر .. مقدمين لهم أحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الوطن وقد تحقق النصر الأكبر على المليشيا الحوثية الإيرانية وتعافي الوطن من آثار الانقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيون.

وأشاد الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء، رئيس اللجنة الإشرافية عزيز ناشر، بجهود الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الفرق الأمنية والتابعة للأمانة العامة لرئاسة الوزراء الذين يواصلون مهامهم في خدمة ورعاية العائدين من الهند .. مشددا على ضرورة التزام العائدين بالإجراءات الصحية والوقائية حفاظا على صحتهم وأرواحهم وأسرهم والمجتمع.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي، استكمال نحو 75 بالمائة من خطة إجلاء وإعادة المواطنين العالقين في الهند، ومن المقرر استقبال يوم السبت القادم الدفعة الرابعة ومواصلة الإجراءات الصحية وتقديم الرعاية لهم وفقا للبروتوكولات الصحية المتبعة.