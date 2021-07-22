اللواء جبران يتفقد أبطال المنطقة العسكرية السابعة ويشيد بتضحياتهم في معركة استعادة الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، امس، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة القطاعات والجبهات بالمنطقة..مهنئاً إياهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك..مشيداً بتضحياتهم وبسالتهم في معركة استعادة الدولة والحفاظ على الهويّة.



ونقل اللواء جبران، إلى المقاتلين، تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة الانتصارات المتوالية في مختلف الجبهات والميادين.

وحث اللواء جبران، منتسبي المنطقة العسكرية السابعة على المزيد من الصبر ومواصلة الجهد في التدريب والإعداد القتالي والحفاظ عل المعدات والوسائل القتالية واستخدامها الاستخدام الأمثل في ضرب العدو وإلحاق الهزائم القاسية به.

وقال في رسالة وجهها إلى جميع منتسبي المنطقة "لقد ضربتم أروع الأمثلة في الصمود والثبات ولقنتم العدو دروساً قاسية في كل المعارك والمواجهات المستمرة منذ مطلع العام 2020 وحتى الآن".

وتقدم قائد المنطقة العسكرية السابعة، بالتهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغي ربن عزيز، وإلى أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تقدم بالتهاني والتبريكات للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. مثمناً جهود الدعم والإسناد التي يقومون بها إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في مواجهة إرهاب المليشيا الحوثية الإيرانية.