شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. اليمنية تغير نظام رحلاتها بسبب إغلاق مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظرا لاغلاق مطار عدن الدولي لصيانة مدرج المطار خلال الفترة من 26 يوليو حتى 15 اغسطس من الساعة 7 مساء حتى 5 فجرا. تعلن الخطوط الجوية اليمنيه عن تعديل جميع الرحلات التي تتوافق مواعيدها مع فترة الاغلاق .

نرجوا من المسافرين الاعزاء زيارة مكاتب الخطوط الجويه اليمنية للتاكد من مواعيد رحلاتهم وتاكيد على سفرهم وكذلك تغيير رحلاتهم بما يتناسب مع الموعيد المعدلة اذا كان لديهم رحلات على خطوط دولية آخرى.

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