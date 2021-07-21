إصابة مواطن من أهالي حيس جنوبي الحديدة برصاص مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة



أصيب مواطن من أهالي مدينة حيس جنوب الحديدة، رصاص مليشيات الحوثي الإرهابية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي استهدفت المناطق السكنية الواقعة شرق مدينة حيس بالأسلحة المختلفة بصورة كثيفة. وأكدت المصادر، أن المواطن سعيد يحيى قادري أصيب برصاص مليشيات الحوثي، وتم إسعافه إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة. وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب الجرائم الإنسانية بحق المواطنين في محافظة الحديدة أول أيام عيد الفطر المبارك، لتحرمهم فرحة العيد بهذه المناسبة الدينية العظيمة.