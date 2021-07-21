حضرموت.. انفجار عنيف يهز مدينة المكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 يوليه 2021

الخليج 365 ـ حضرموت



هز انفجار عنيف مدينة المكلا في حضرموت، اليوم الاربعاء 21 يوليو / تموز 2021م. وأكدت مصادر محلية أن سيارة نوع شاص تتبع قيادة المنطقة العسكرية الثانية وسيارة أخرى بجانبها انفجرتا دون معرفة الأسباب . وتسبب في اشتعال النار في السيارتين انفجار اسطوانة غاز كانت على متن السيارة. وعقب الانفجار سارعت سيارات الاسعاف في اطفاء الحريق، فيما لم يتسبب الانفجار بأي خسائر بشرية.