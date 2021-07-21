سيول جارفة تجتاح عدداً من قرى ومديريات حضرموت وإنقاذ عدداً من المحاصرين

المنامة - ياسر ابراهيم - اجتاحت اليوم الأربعاء، عدداً من قرى ومديريات بوادي وصحراء حضرموت سيولاً جارفة، تدفقت في أودية المحافظة، بعد أمطار غزيرة شهدتها المحافظة.



وقال مصدر، لـ"يمن شباب نت"، "إن سيولاً كبيرة تدفقت في وديان مديرية القطن وشبام، قادمة من وادي سر"، بعد أمطار غزيرة تضرب المحافظة منذ أيام.



وأضاف المصدر، "إن مواطناً و 3 من النساء، وسط سيارة، حاصرتهم السيول التي تدفقت من وادي سر".



وأوضح أنه و "عقب ساعات من المناشدة، وبجهود المواطنين، تم انقاذ المحاصرين".



وفي سياق متصل، قالت أرصاد حضرموت، في بيان، "إن أمطاراً رعدية متفرقة ستستمر وتنشط على فترات من الظهيرة والمساء، بدأت من الـ 20 وتستمر حتى 25 من يوليو الجاري".



وأشارت إلى أن الأمطار ستتركز على صحراء و هضاب ووادي وأرياف حضرموت، امتداداً لأجزاء من المناطق الساحلية.



وحذرت الأرصاد، كافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.



ومنذ أيام، تشهد حضرموت وعدداً من المحافظات الأخرى منخفضاً جوياً وهطول أمطار غزيرة تدفقت على إثرها سيول جارفة تسببت بأضرار مادية.

