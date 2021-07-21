شكرا لبحثكم عن خبر جمعية الساحل بعمران توزع الأضاحي على 50 أسرة فقيرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن - خاص
وزعت جمعية الساحل التنموية بمنطقة رأس عمران، في مديرية البريقة، غرب محافظة عدن، 20 راس ماشية على 50 أسر فقيرة في المنطقة.
وقالت رئيسة الجمعية، سلمى عبدان: إن توزيع المواشي جاء بدعم فاعل خير من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أن الجمعية استهدفت الأسر الأشد فقرًا والمستحقة في منطقة رأس عمران، كما استهدفت العائلات غير القادرة على توفير تكاليف الأضاحي.
وأضافت سلمى عبدان، أن هذا المشروع يهدف إلى إدخال الفرحة في نفوس الفقراء، وإحياءً لشعائر الله في مثل هذه الأيام المباركة.
داعيةً رجال الأعمال والخيرين إلى الالتفات لمنطقة رأس عمران والأسر الفقيرة هناك، خاصةً وأنها منطقة نائية وقصية، وتحتاج إلى مزيد من التدخلات.
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