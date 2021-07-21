شكرا لبحثكم عن خبر خلال زيارته المفاجئة... الوليدي يشيد بالإنضباط الوظيفي لموظفي أقسام طوارئ الكهرباء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام مؤسسة الكهرباء

تفقد مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء عدن الأستاذ سالم الوليدي في الساعات المتأخرة من مساء اليوم الثلاثاء إنضباط ويقظة موظفي أقسام الطوارئ بمناطق الكهرباء الثلاث.

وخلال الزيارة التفقدية هنأ الوليدي موظفي أقسام الطوارئ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيداً بإنضباطهم الوظيفي بالفترة المسائية خلال إجازة العيد.

وأطلع الوليدي على البلاغات المستلمة من قبل أقسام الطوارئ المختلفة وسير متابعة إصلاح الأعطاب الكهربائية التي تعرضت لها شبكة الكهرباء منذ صباح اليوم، بالإضافة إلى إستعدادات محطات التوليد في مواجهة المنخفض الجوي الذي تشهده العاصمة عدن.

وأكد الوليدي أن فرق الصيانة الفنية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي لمفتاح الصرمي الواقع خلف مطعم الشرق الأوسط بمديرية المنصورة، ومنطقة الطويلة بمديرية كريتر بعد تركيب محول كهربائي جديد.

بدورهم عبر موظفي أقسام الطوارئ عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين على رفع الجاهزية والإستعدادات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمواجهة أي طارئ محتمل قد تتعرض له الشبكة الكهربائية بالعاصمة عدن.