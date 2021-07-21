شكرا لبحثكم عن خبر هجوم حوثي ينتهي بالسيطرة على أجزاء من ناطع البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية وعسكرية، حقيقة سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مديرية ناطع في محافظة البيضاء والمحاذية لمديرية بيحان بمحافظة شبوة والتي كانت قدحررت في عام2018م .

وقالت المصادر إن معارك عنيفة شهدتها مديرية ناطع، منذ ليل الاثنين وحتى الثلاثاء، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، وزحوفات واسعة للحوثيين من محاور عدة، لكنها لم تنته بسقوط المديرية بأكملها كما أشيع.

وأوضحت المصادر حقيقة ما حدث في ناطع وهو أن الحوثيين شنوا هجوما واسعا من محورين تمكنوا من خلاله السيطرة على أجزاء من المديرية، إلا أن الجيش الوطني بالمقابل دفع بتعزيزات كبيرة من محور بيحان شبوة إلى جبهة ناطع واستطاعت إيقاف تقدم الميليشيات، وتجري الترتبيات لإستعادة ما سيطرت عليه الميليشيا”.

وكانت وسائل اعلام الحوثيين واخرى موالية لهم، ذكرت أن مليشياتهم “حققت في أول أَيَّـام عيد الأضحى، تقدُّماً جديدًا في مديريتَي ناطع وَنعمان آل عواض ومنطقة الجريبات بجبهة القنذع بمحافظة البيضاء المتاخمة لمديرية بيحان بمحافظة شبوة”.

وزعمت أنها “اطبقت حصاراً محكما” على قوات الجيش الوطني في العديد من المواقع المُشَارِفَةِ على المحافظة الجنوبية، وسوقت مشاهد وصور لتعزيز مزاعمها بأنها “سيطرت على كامل قرى الجريبات وعلى مديريتي ناطع وَنعمان آل عواض بشكل كامل”