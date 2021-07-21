شكرا لبحثكم عن خبر نتائج هجوم واسع للحوثيين على مواقع الجيش في حدود مأرب البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الساعات الماضية، هجوما على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بين محافظتي مأرب والبيضاء (شرقي اليمن). وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع الجيش بالمشيريف حدود ‎مأرب ‎البيضاء. وعن نتائج الهجوم، أكدت المصادر تصدي ‏‏قوات الجيش الوطني والمقاومة لهجوم المليشيات ‎الحوثيية، وكبدتها خسائر كبيرة. وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب منذ عدة أيام، وتمكنت من تحرير مواقع واسعة كانت تسيطر عليها المليشيات.

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج هجوم واسع للحوثيين على مواقع الجيش في حدود مأرب البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.