شكرا لبحثكم عن خبر ضربة موجعة للحوثيين.. تدمير مركز للاتصالات والتحكم بالطيران المسير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت قوات الجيش الوطني، فجر اليوم الأربعاء، ضربة موجعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب شرقي اليمن. وقال مركز سبأ الإعلامي، إن مدفعية الجيش الوطني شنت قصف مدفعي على مركز للاتصالات والتحكم بالطيران المسير التابع لمليشيا الحوثي في مديرية صرواح غربي مأرب. وأكد أن القصف أسفر عن تدمير كلي لمركز الاتصالات الحوثي، ومقتل العناصر الحوثية المتواجدة في المركز بصرواح غربي محافظة مأرب.

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