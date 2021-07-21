شكرا لبحثكم عن خبر اللواء سلطان العرادة يوجه برفع الجاهزية في محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة،الثلاثاء، الأجهزة الأمنية برفع الجاهزية في جميع مديريات المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد خلا لقائه عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمارب، على رفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة والوحدات الأمنية، لتنفيذ خطة الانتشار الأمني خلال أيام عيد الأضحى في جميع مديريات المحافظة.

وبحسب موقع الجيش "سبتمبر نت"، فقد أشاد اللواء سلطان العرادة، بأداء الأجهزة الأمنية، وما حققته من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ مأرب أهمية الدور الذي تقوم به من أجل تعزيز حالة الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام والقانون، وتأمين حياة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت إلى النجاحات المتواصلة التي تحققها أجهزة أمن مأرب وما يتمتع به رجال الأمن من يقظة عالية ومهارات وخبرات متطورة في التعامل مع أي تحركات مشبوهة وضبط العناصر الإجرامية وإفشال كافة المخططات الإرهابية والأعمال التخريبية.

وأشار إلى حرص قيادة السلطة المحلية على تسخير كافة الجهود وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتطوير الأداء المهني لمختلف الوحدات الأمنية.