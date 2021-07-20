مناشدة عاجلة من منصور فقد محفظته بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - المصور محمود يناشد التعاون لإيجاد محفظته الشخصية

عدن / خاص

أعلن الإعلامي المصور/محمود محمد فاضل, في منشور على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي, عن فقدان محفظته للنقود في مدينة عدن, التي تحمل بطائق وأوراق أصل وهامة تعنيه شخصياً.

وأشار محمود في منشوره الموجه, أن بداخل محفظته المفقودة, بطاقته الهوية(الشخصية), وبطائق أصل لملكية السيارة, رخصة القيادة, صراف آلي ATM, وأوراق تعريفية بنكية وأخرى شخصية وهامة, إلى جانب مبلغ مالي قدره ثلاثين ألف ريال يمني.

وأوضح محمود الذي يقطن في مديرية خور مكسر, أنه فقد محفظته الشخصية بما فيها, أثناء تواجده في مديرية المنصورة, يوم السبت الماضي, الموافق تاريخ 17 يوليو 2021م, داعياً إلى التعاون معه في مشاركة وتعميم المنشور.

ونوه محمود أن فقدان محفظته الشخصية بما فيها, أثر بشكل كبير على جوانب حياته وأموره اليومية, راجياً من يجدها, التكرم بالتواصل عبر رقمه الخليوي 770261804, معرياً عن الشكر والتقدير سلفاً.

من/ عاد نعمان