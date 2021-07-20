القيادة العليا تزور خطوط القتال الاولى في الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع: قيادة العمليات المشتركة والمجلس تزور الخطوط الأمامية لجبهات الضالع لتهنئة المرابطين بعيد الأضحى المبارك على رأس قافلة عيدية

المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي

الثلاثاء: 10 ذو الحجة 1442هـ

الموافق: 20 يوليو 2021مـ

دشنت قيادة العمليات المشتركة لجبهات محور الضالع وقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي بالمحافظة يتقدمهم العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس المجلس رئيس العمليات المشتركة ونائبه العميد حسن لعرج صباح اليوم زيارة عيدية شملت مختلف القطاعات القتالية لجبهات الضالع لتقديم واجب التهاني للمرابطين في الجبهات على رأس قافلة عيدية.

و وفق البرنامج المعد سلفاً فقد توزع ضباط قيادة العمليات وقيادة المجلس في مختلف القطاعات القتالية بدايةً من جبهة تورصة الأزارق الواقعة في الجنوب الغربي للمحافظة على حدود محافظة تعز اليمنية مروراً بقطاعات حجر والفاخر وباب غلق شمال غرب وانتهاءاً بالقطعات القتالية لجبهات مريس شمالاً.

وخلال الزيارة التقت قيادة المجلس والعمليات المشتركة بالمرابطين في الخطوط الأمامية قيادة وأفراد لتقديم واجب التهاني بعيد الأضحى المبارك وأشادت بالمواقف البطولية التي يصنعونها في الجبهات والأنتصارات التي يحققونها يوم بعد آخر ضد مليشيا الحوثي وفي سبيل الدفاع عن بوابة الجنوب الشمالية، كما نقلت لهم تهاني وتبريكات سيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بهذه المناسبة الجليلة.

المرابطون من جانبهم رحبوا بهذا الزيارة، واثنوا بشكرهم لقيادة العمليات المشتركة والمجلس الإنتقالي بالمحافظة على الدور الكبير الذي تبذله في إدارة العمليات الحربية في الجبهة، كما شكر المرابطون بشكل خاص سيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي على اهتمامه المتواصل بالجبهات، مهنينه بالعيد ومشيدين بالخطوات الكبيرة التي قطعها مؤخراً بعد عودته الى ارض الوطن على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية والأمنية وغيرها والتي قضت مضاجع الأعداء بمختلف مسمياتهم وقواهم، كما جددوا العهد بالوفاء والولاء لله وللوطن وللقيادة وبانهم رهن الإشارة في تنفيذ كافة التوجيهات والمهام وعلى أكمل وجه.

وكانت قيادة العمليات المشتركة والمجلس الإنتقالي قد دشنت هذه الزيارات بالتزامن مع تسيير قافلة عيدية تحتوي على أطعمة ومشروبات و وجبات متكاملة ومكسرات وغيرها قدمتها كهدية رمزية لكافة