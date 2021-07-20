شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن توضح اسباب انقطاع التيار عن عدن الصغرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - #توضيح

توضح المؤسسة العامة لكهرباء عدن أن إنطفاء الكهرباء لأجزاء من مديرية البريقة(عدن الصغرى) مساء اليوم الثلاثاء كان إنطفاء إحترازي فقط نتيجة تعرض خطوط الضغط العالي الهوائية 11/33ك.ف للرياح الشديدة مما أدى ذلك لقطع التيار كإجراء إحترازي، ويجري حالياً إعادة التيار بعد توقف الرياح الشديدة.

كما تأسف المؤسسة العامة لكهرباء عدن لإنقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ في مديرية المنصورة شارع التسعين خلف مطعم الشرق الأوسط وذلك بسبب تعرض كيبل فولت على إحدى المفاتيح للإنفجار.

وتؤكد المؤسسة العامة أن فرق الصيانة الفنية تقوم بالإستعدادات حالياً لإصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

#المكتب_الإعلامي_لمؤسسة_كهرباء_عدن