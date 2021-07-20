مصرع حوثيين بالتحيتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

لقي أربعة عناصر من مليشيات الحوثي مصرعهم وجرح أخرين، إثر إفشال القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في التحيتا جنوب الحديدة.



وقال مصدر عسكري، أن لقوات المشتركة خاضت مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع عناصر حوثية حاولت التسلل إلى الخطوط الأمامية ولكن دون جدوى. وأكد المصدر، أن القوات المشتركة أفشلت محاولة التسلل الحوثية، ولقي على اثرها أربعة حوثيين مصرعهم كما جرح أخرين في صفوف المليشيات الحوثية. يذكر أن ثلاثة من عناصر المليشيات الحوثية لقيو مصرعهم خلال اليومين الماضيين اثر أحباط القوات المشتركة محاولة تسلل بائسة في ذات المديرية.