المشتركة تشتبك مع الحوثيين في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

أوقعت القوات المشتركة، مساء أمس الاثنين، خسائر بشرية ومادية، في صفوف عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الحديدة. وشهدت ثلاث جبهات في الساحل الغربي، محاولات المليشيات الإرهابية، للدفع بالعشرات من عناصرها تجاه إلى جبهة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة. ودارت الاشتباكات على خطوط النار، بالأسلحة المتوسطة، وانتهت بفشل ذريع لتحركات المليشيات الحوثية الإرهابية وخسائر بشرية في صفوفها.

