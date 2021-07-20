وزير الداخلية ومحافظ شبوة يؤديان صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين في مدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومحافظ شبوة محمد صالح بن عديو، صباح اليوم، صلاة عيد الاضحى مع جموع المصلين بمدينة عتق.



وحسب وكالة سبأ الحكومية فقد "أكد خطيب صلاة العيد هادي الصلاحي على أهمية استثمار العيد في نبذ الخلافات وبث روح التلاحم والأخوة بين الجميع"، مهنئا "بهذه المناسبة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الذين يسطرون ملاحم بطولية للدفاع عن الوطن ضد مليشيات الحوثي الانقلابية".



وعقب أداء الصلاة، استقبل وزير الداخلية ومحافظ شبوة، جموع المهنئين من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين.

