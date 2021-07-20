وزارة النقل تصدر توجيهات مهمة بعد غرق ناقلة نفطية في ميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكدت وثيقة صادرة عن وزارة النقل، غرق سفينة نفطية تابعة لشركة "عبر البحار"، في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن. وأظهرت الوثيقة إصدار وزير النقل "عبدالسلام صالح حُميد" "عدداً من التوجيهات العاجلة لمواجهة كارثة غرق ناقلة نفط بميناء عدن. وجاء في الوثيقة الموجهة إلى الرئيسين التنفيذيين لمؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية عدد من التوجيهات العاجلة حول "غرق الناقلة ديا في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن". ووجه الوزير بالعمل بصورة مشتركة للنزول الى موقع الناقلة لتقييم الأضرار البيئية واتخاذ ما يلزم بإخراجها من منطقة المخطاف لتجنب ما قد تسببه من إيقاف وإعاقة لحركة السفن الى أرصفة الموانئ، ورفع تقرير عاجل عن تقييم الحادثة وما يمكن عمله بهذا الشأن. كما وجه الوزير باستدعاء الوكيل الملاحي لشركة عبر البحار المالكة للسفينة ليتحمل مسئولياته في معالجة المشكلة والأضرار الناتجة عن غرق السفينة دبا. وطالب الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بشأن السفن التابعة لشركة عبر البحار الراسية في منطقة رمي الخطاف بميناء عدن، بسبب عدم اهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها.