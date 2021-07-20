شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهدفت مليشيا الحوثي مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة، وردت القوات المشتركة على خروقاتها، الاثنين 19 يوليو /تموز 2021. وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن مليشيات الحوثي استهدفت مناطق سكنية في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بقذائف المدفعية. وأكد المصدر، أن مدفعية القوات المشتركة ردت على خروقات المليشيات بضربات مركزة، تكللت بإخماد مصادر النيران وإيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين. يذكر أن القوات المشتركة أحبطت يوم أمس محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في قطاع الجاح كبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

