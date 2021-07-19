شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعميم من مليشيا الحوثي بتحديد قصات الشعر في مناطق سيطرتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

وجهت مليشيات الحوثي تعميماً جديداً لـ”الحلاقين” بشأن قصات الشعر، متوعدة المخالفين بالسجن وغرامات مالية، في إطار تضييقها على الحياة العامة وخصوصيات الحرية الشخصية.



وأصدر المجلس المحلي بمديرية الخبت بمحافظة المحويت الواقعة تحت سيطرة المليشيات، تعميماً إلى صوالين الحلاقة تمنعهم فيها من القيام بقصات شعر مشابهة للأجانب؛ حد وصفه.

وحث التعميم بالالتزام بقصات الشعر وفق الهوية الإيمانية، وهو العنوان الذي يجري العمل فيه على قدم وساق لحوثنة المجتمع وصبغه بالصبغة الإيرانية.