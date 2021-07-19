إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين جنوب غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أعلن الجيش الوطني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي جنوب غربي مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط الطائرة المفخخة بجبهة المشيريف، أثناء محاولتها استهداف مواقع الجيش في مديرية رحبة.

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف خلال الساعات الأخيرة سلسلة غارات مكثفة استهدفت مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي في ذات الجبهة.

وتزامنت الغارات مع استمرار المعارك المتقطعة بين قوات الجيش مسنودة برجال القبائل وميليشيا الحوثي في ذات الجبهة.