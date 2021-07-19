الصليب الأحمر يحث أطراف القتال في البيضاء على معالجة الجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، الأطراف المتقاتلة في محافظة البيضاء، إلى معالجة الجرحى، والبحث عن جثث الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء القتال، بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه.

وأعربت اللجنة الدولية عن قلقها إزاء التبعات الإنسانية للعنف الذي تصاعد في المحافظة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت أنها قدمت هذا الأسبوع، دعما إلى المستشفيات الرئيسة على جانبي خط المواجهة، حيث تبرعت بمجموعة أدوات جراحية وإمدادات طبية عامة لعلاج الجرحى.

‏وتابعت لجنة الصليب الاحمر، انها ستواصل استجابتها للاحتياجات الإنسانية الأكثر الحاحا الناتجة عن الاشتباكات الاخيرة في المحافظة الاستراتيجية وسط البلاد.

‏كما حثت جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية هناك، على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم، كما "يجب معاملة جميع الأشخاص الذين يتم القبض عليهم أثناء العمليات العدائية معاملة إنسانية" وفق بيان مقتضب.