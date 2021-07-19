شكرا لبحثكم عن خبر مهران القباطي : في شبوة حاولوا قتلي من المسافة صفر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العميد مهران القباطي يكشف تفاصيل استهدافه في نقطة الضلعة وإصابة مرافقيه

كشف قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية العميد مهران القباطي تفاصيل استهدافه ومرافقيه في نقطة الضلعة التابعة للواء 21 ميكا الواقعة بعد جسر السلام.

وقال العميد مهران في توضيح نشره على حسابه بالفيس بوك"تم ارسال برقية رسمية عند الثالثة عصراً إلى عمليات محور عتق بتحركنا من شقرة إلى مدينة عتق وعمليات المحور عتق استملت البرقية وتم التعميم لكافة النقاط والوحدات العسكرية والأمنية بما فيها قوات الأمن الخاصة والنجدة.

وأضاف "مررنا بالنقاط الامنية بكل سهوله ونتفاجئ بتوقيفنا مع المرافقين في نقطة الضلعة التابعة للواء 21 ميكا لنصف ساعة بحجة عدم وجود بلاغ عملياتي رغم وصول البرقية عند الثالثة عصرا اي قبل وصولينا نقطة الضلعة نحو خمس ساعات.

وتابع،" وبعد مرور نصف ساعة من التوقيف، وتخاطبي مع مع طاقم النقطة شخصياً وتسليمهم نسخة ورقية من البرقية للتأكيد على وجود البلاغ العملياتي مرورنا، وبعدها قمنا بالتحرك لمواصلة طريقنا الا اننا فوجئنا باستهدافنا شخصياً ومن مسافة صفر حيث اطلق جنود النقطة النار وبسلاح 14.5 على سيارتي المصفحة واطقم المرافقين ما أدى لإصابة مرافقين احدهم بطلقة في الرأس، واستمر إطلاق النار والاستهداف بالسلاح المتوسط حتى بعد تجاوزنا النقطة بمسافة ٢ كيلو، فيما لم يحصل أي رد من قبلنا في تمام الساعه٨ ونصف مساءً".

وأكد قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية أن ما حدث يعد استهدافاً مباشراً وشخصياً له.

وطالب هيئة الأركان العامة ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة بتشكيل لجنة عسكرية للتحقيق في الواقعة والنظر فيها وإحالتها للقضاء العسكري، كون استهدافهم له ولمرافقيه تم رغم علمهم بصفته وتفاصيل مرافقيه الموجودة في البلاغ العملياتي الواصل إليهم كباقي النقاط العسكرية التي مرروا فيها بكل سلاسة وتسليمهم ورقيه البرقيه لتفادي اي صدام ومشادة وهي بحوزة نقطة الضلعة لواء ٢١ ميكا.