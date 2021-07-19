شكرا لبحثكم عن خبر سلطان يافع يخاطب ال الحميقاني ببيان هام جدا (نصه) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *بيان هام.. سلطان يافع "العفيفي" لآل حميقان: ما يصيبكم يصيبنا ونحن معكم في محنتكم فقلوبنا مفتوحة لكم قبل بيوتنا وأرضنا*

*يافع / خاص*

نص البيان :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

بيان صادر عن السلطان فضل بن محمد العفيفي.

نتابع باهتمام كبير الأحداث الأخيرة في حدود يافع مع آل حميقان وما تلاها من نزوح جماعي للأسر إلى يافع ، ونؤكد أن علاقة يافع بآل حميقان علاقة تأريخية وطيدة؛ تربطنا بهم روابط الدين والمجورة والمخوة والصهارة، وقد كانت لنا معهم ملاحم ضد اعتداء الدوله القاسمية وما تلاها على البيضاء وعلى يافع.

واليوم نحن نؤكد تلك العلاقة العريقة ونرسخها ونقول لهم إن ما يصيبكم يصيبنا ونحن معكم في محنتكم؛ فقلوبنا مفتوحة لكم قبل بيوتنا وأرضنا، نشارككم الخبز والماء ولا ننسى دوركم في الوقوف مع أبناء يافع في عدة محطات تأريخية مشهورة مشهودة.

وهنا أشيد بالدور الإنساني الكبير الذي قام به أبناء قبيلة يافع في مساندة إخوانهم من آل حميقان وفي إيوائهم وتوفير الغذاء والسكن والعلاج وكل ما يلزمهم، وهذا ليس بغريب على أبناء قبيلة يافع العز والشموخ، وأخص بالذكر أبناء الحد الكرام .

وأدعو كل أبناء يافع الكرام إلى القيام بما أوجب الله عليهم بحق إخواننا ال حميقان والوقوف معهم في محنتهم حتى يقضي الله أمر كان مفعولًا.

ونقول إن هذه هي الأعراف اليافعية التي يتمثل بها اليافعيون على مر العصور وأن أي تصرفات غير لائقة من بعض الناس فلا تمثل إلا أصحابها، ولا تمثل أبناء يافع الكرام ولا دينهم ولا أعرافهم ولا تأريخهم

وختامًا ندعو الله أن يحقن الدماء ويصلح البلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

صادر بتاريخ ٩ ذي الحجه ١٤٤٢ الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١ ميلادي