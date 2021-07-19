الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن مواعيد الدوام أثناء إجازة عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص



أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، عن أوقات الدوام في فروع مكاتبها بالمحافظات اليمنية والعواصم العربية أثناء اجازة عيد الاضحى، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى السبت 24 يوليو الجاري...اليكم مواعيد الدوام في مكاتب الشركة الحكومية: •صنعاء-مكتب الزبيري: -الفترة الصباحية من 9 وحتي 12.30 -الفترة المسائية من 5 وحتي 8 مساء •جده: من الساعة 10صباحا حتى 1 ظهرا، ومن الساعة 5 عصرا حتى 8 مساءا •عدن-مكتب اروي كريتر: من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء. •المكلا: من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا •الرياض: الفترة المسائية من 4:30 عصرا الى 8:30 مساء •عمان: من الساعه العاشره صباحا وحتى الثانيه ظهرا، عدا يوم العيد. •القاهرة_مكتب المهندسين سور نادي الزمالك: من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا عدا الجمعة •الخرطوم-الاتصال بالارقام: اسماء الحسني +249 96 363 3232 سعد عبدالعزيز. +249 12 387 2205 هاني البعداني +249 90 067 4292