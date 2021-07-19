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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021
الخليج 365 ـ خاص
أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية، اليوم الإثنين، تسجيل 6 حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظات عدن، حضرموت و البيضاء. وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل حالتي وفاة في محافظتي حضرموت والبيضاء. وبموجب هذا الاعلان، يرتفع عدد حالات الاصابة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 6987 اصابة، منها 1370 حالة وفاة و 4162 حالة تعاف.