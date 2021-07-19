شاب حوثي من أبناء محافظة المحويت يقدم على قتل والديه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

الخليج 365 ـ المحويت



أقدم شاب على قتل والديه رمياً بالرصاص، في محافظة المحويت شمال غرب العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن شابا يدعى "محمد علي الحرازي"، من قرية "بيت ذياب"، عزلة الاحجول، بمديرية "حُفَاش" في محافظة المحويت، أقدم على قتل والديه اللذان يقتربان من الستين عاماً. ولم تعرف بعد أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة التي هزت محافظة المحويت، لكن مصادر أكدت أن الشاب متأثر بأفكار الحوثي المتطرفة.