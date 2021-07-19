لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول معارك البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن



أقرّت الحكومة تشكيل لجنتين وزاريتين، تتولى الأولى مهمة تقصّي الحقائق حول التطورات الأخيرة في جبهات محافظة البيضاء، فيما تقوم الأخرى بدراسة احتياجات الجيش الوطني. وبحسب وكالة "سبأ" الحكومية، تتكون لجنة تقصّي حقائق حول ما جرى في جبهات البيضاء، من وزراء: الشباب والرياضة، والخدمة المدنية والتأمينات، والصحة العامة والسكان، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان. فيما تتكون لجنة دراسة احتياجات وأوضاع الجيش الوطني، من وزراء: الإعلام والثقافة والسياحة، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الصناعة والتجارة، النقل، الأوقاف والإرشاد، والتربية والتعليم. وكلفت الحكومة اللجنتين برفع تقرير إلى المجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم. يأتي هذا في أعقاب استعادة جماعة الحوثي مواقع للجيش والمقاومة في محافظة البيضاء، التي كانت قد شهدت تقدمات مهمة للقوات الحكومية.