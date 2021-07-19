شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علامات الساعة في الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مصدر أمني كويتي، تفاصيل قضية وصفها ناشطون بأنها تدل على قرب "علامات الساعة"، بعد أن اختلى كويتي خمسيني بزوجة شقيقه في المطبخ في محاولة لمواقعتها.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن المصدر، أن خمسيني من غير محددي الجنسية احتجز في مخفر شرطة الصليبية على خلفية اتهامه بخدش حياء زوجة شقيقه التي تصغره بخمس سنوات فقط.

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. علامات الساعة في الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد

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وقال المصدر: إن "سيدة من مواليد 1970 أبلغت مخفر شرطة الصليبية بأنها كانت تعد طعام الإفطار، وإذ بها تفاجأ بشقيق زوجها، وهو من مواليد 1965، يأتي إلى داخل المطبخ ويقدم على تصرف خادش للحياء".

وأكدت الضحية خلال التحقيقات، أنها "قامت بالصراخ على المتهم (شقيق زوجها) وتوجيه السباب إليه، فما كان منه إلا أن غادر المنزل خجلًا مما صدر عنه".

وختم المصدر، بأنه "فور تسجيل السيدة بلاغًا بالواقعة تم الاتصال بالمدعى عليه وإبلاغه بالحضور فورًا وإلا فسيتم ضبطه، ليسارع بالحضور، ونفى ما ذهبت إليه زوجة شقيقه زاعمًا أن هناك خلافات بينهما".

جدير بالذكر أن الواقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، فيما وصفها ناشطون بأنها من "علامات الساعة"، وذلك بسبب اعتداء رجل على زوجة شقيقه التي من المفترض أن يحفظ عرضها.