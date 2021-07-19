سيئون.. ضبط مصنع للخمور والقبض على مالكه

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بوادي حضرموت والصحراء، اليوم الاثنين، مصنعاً خاصاً للخمور، والقبض على مالكه في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.



وقالت إدارة مكافحة المخدرات بوادي حضرموت والصحراء، في بيان لها حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "إن الإدارة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (م. ح. س) وضبط مصنع خمر وخمسين لتر من الخمر البلدي بمنطقة القرن بسيئون، كان ينوي المتهم بيعها قبيل عيد الأضحى المبارك".



وأضافت، "بعد تلقي معلومات من أحد المصادر ومتابعتها من قبل قسم التحري بالمكافحة ومراقبة الموقع لمدة ثلاثة أيام والتأكد من صحة المعلومات وإخراج أمر تفتيش من النيابة العامة، قمنا بمداهمة مصنع الخمر والقبض على المتهم متلبساً".



وقبل يومين، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيارة مسروقة في تريم قادمة من المهرة، والقبض على متهم هارب فجر قنبلة باتجاه شقيقه بسيئون.

